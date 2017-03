Cargando video...

Mark Hamill es uno de los personajes más queridos de la saga Star Wars y se destaca por la cercanía que mantiene con sus fanáticos, a través de las redes sociales o participando en foros.

Es por esto que no es extraña la nueva publicación que hizo en su cuenta oficial de Twitter y que terminó sorprendiendo a todos: compartió una fotografía de la primera vez que interpretó al reconocido Luke Skywalker en “Star Wars: Una nueva esperanza”, hace 40 años atrás.

En la imagen se puede ver a un joven Hamill, en el desierto de Túnez esperando para grabar su primera escena de la cinta.

Taken in Tunisia early morning Day #1 waiting for my 1st shot (emerging from home for robot auction)-Perhaps the very 1st #LukePic #SW pic.twitter.com/WMCGnWCotP

— Mark Hamill (@HamillHimself) 18 de marzo de 2017