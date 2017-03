pin it

like

Adele se ha convertido en una estrella a nivel mundial en solo algunos años, lo que provoca que cada aparición suya sea acompañada por una avalancha de personas.

Para evitar esto, y según comentó la artista, es transportada dentro de una caja. Sí, de una caja, a lo Metal Gear #tallañoña.

Pero no es una caja-caja, sino una de las que se utilizan para transportar equipo de los conciertos en los vuelos. Este es el truco secreto y mágico (?) que utiliza para aparecer sobre el escenario de la nada.

“La forma en la que llego al escenario me deja toda sudada. No les podré decir hasta el final (de la gira), pero se reirán cuando lo sepan”, comentó. Lo lamento, Adele, pero ya se supo todo.

Pero la cosa no termina ahí, ya que la inglesa tiene otro secreto: maneja una cuenta de Twitter que nadie conoce.

“Ellos no saben que tengo una cuenta secreta… bueno, obviamente ahora lo saben ya que lo dije. Y por ‘ellos’ me refiero a mis mánagers”, comentó en un concierto realizado en Brisbane, Australia.

Luego finalizó añadiendo que “no tengo acceso a mi propia cuenta de Twitter ya que mi boca no se queda cerrada y dije cosas equivocadas mucho tiempo, entonces ellos me quitaron ese privilegio.