Lorde, una de las principales exponentes del pop neozelandés, publicó un nuevo teaser de su disco.

En este video, que dura solo algunos segundos, se puede escuchar un pequeño adelanto de una canción. Este luego se ve abruptamente cortado para dar paso a las mismas fechas que se señaló en el primer video.

Además, algunos fanáticos pudieron ver una proyección en una pantalla y una instalación artística con un auto y luces verdes, por lo que se rumorea que el primer single o el disco tendrían relación con “green light”.

Sobre este single, cada día toma más fuerza el rumor de que saldría el viernes, fecha indicada en los videos de Lorde, aunque también podría ser cualquier otra cosa.

GREEN LIGHT – NEW LORDE SINGLE COMING OUT 3.2.17

Green Light! projection tonight in Auckland with sound snip!!

Lorde's new song

