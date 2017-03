pin it

Peleador, ah. Liam Gallagher todavía no olvida a su eterno rival, su hermano, ni cuando está promocionando su nuevo material.

El inglés anunció a través de Twitter que su primer single será llamado “Not For Sale” y hasta ahí, todo bien…

1st single called Not for sale LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de marzo de 2017

…pero luego apuntó nuevamente sus dardos a Noel. Primero dijo, en relación a sus shows solistas, que “abrir con ‘Don’t Look Back in Anger’ y terminar con ‘Rocking Chair’, ya es tiempo de que se haga bien” para luego añadir que “para todos los fanáticos de Noel, puedo cantar cualquier canción que él escribió más grande y mejor que él, aún si una paloma me pateara en los testículos“. Sí, una paloma.

Ha ha — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de marzo de 2017

“Para la gente que le gusta aquello en lo que estoy, sé que enloquecerán, y a los que odian aquello en lo que estoy, espero que los vuelva locos“, agregó en otro tuit.

Después aseguró que irá a Paris para hacer el arte de la portada del álbum, algo que “no debería tomar mucho, yeah yeah yeah“.