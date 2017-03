Lady Gaga aparecerá en la nueva temporada de RuPaul’s Drag Race, eso se sabía hace rato, pero no teníamos conocimiento de la forma que ingresaría: engañando a los propios concursantes.

A través de un video grabado de forma bastante artesanal (?), se puede ver que Lady Gaga entra a la habitación en donde están las otras queens, pero vestido como un imitador de ella misma. #Postmodernismo.

Esto aparecerá en el primer capítulo de la novena temporada, el que será emitido el próximo 24 de marzo.

Gaga’s drag race cameo starts with her entering the workroom as a gaga impersonator lmaaaoooo too good pic.twitter.com/IvVfXYpTey

— Conor Behan (@platinumjones) 8 de marzo de 2017