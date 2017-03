Cargando video...

La última versión de los Premios Oscar será recordada por los diversos incidentes que circundaron la ceremonia. A la errática entrega del premio en la categoría “Mejor Película”, un nuevo suceso sale a la luz.

Ocurre que durante la transmisión de la ceremonia, los medios estatales de Irán, difuminaron la imagen de la actriz Charlize Theron, cuando anunciaba al ganador de la “Mejor película de habla no inglesa”, informó “The Hollywood Reporter“.

Según las leyes de ese país, todas las mujeres mayores de 7 años de edad deben cubrir su cuerpo, incluyendo las manos y el cuello, partes que la actriz tenía a la vista.

Al momento en que Theron revelaba el nombre del ganador del premio, uno de los nominados era el director iraní Asghar Farhadi por su obra: “The Salesman”, que al final resultó ser la ganadora.

Farhadi no acudió a la gala, tampoco la protagonista del filme, Taraneh Alidoostib. La ausencia de ambos fue en señal de protesta al decreto ejecutivo del presidente estadounidense Donald Trump, que restringe el ingreso a EE.UU. de ciudadanos de varios países musulmanes, incluido Irán.

El vestido de Theron tenía un pronunciado escote que no se pudo percibir por la televisión iraní, debido a la intervención en la imagen, ya que la Agencia de Noticias del Trabajo Iraní (ILNA) decidió emplear programas computacionales para cubrir los brazos y cuello de Theron, señaló The Independent.

En declaraciones al The New York Time , la activista iraní Masih Alinejad, miembro de la organización ” Women in the World” comentó que la emisora estatal “llega a extremos absurdos para mantener el cuerpo de la mujer cubierto”.