Furor ha provocado la pequeña Isla Walton, una niña de dos años que se hizo famosa a nivel mundial gracias a su increíble parecido con el músico Ed Sheeran.

Su popularidad se inició luego que su madre subiera una foto de Isla, la que fue tomada por un usuario que se encargó de viralizarla. Hasta la fecha suma más de 81.545 RT y 179.787 likes.

Why does this baby look more like Ed Sheeran than Ed Sheeran does? pic.twitter.com/3I50d7yQlh

— Tom Davies 🌐 (@1TD) March 17, 2017