Mandar un mensaje indebido a altas horas de la noche y bajo los efectos del alcohol es algo de lo que nadie se escapa. O simplemente enviaste una foto o mensaje por error y se reveló tu más íntimo secreto.

Bueno, esos problemas están a punto de terminar gracias a la nueva actualización de la famosa aplicación de mensajería que contará con la opción “desenviar”, y que borrará los mensajes que enviaste por accidente. De esta forma, si te arrepientes podrás eliminarlo antes de que alguien lo vea.

WABetaInfo publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que aparecen los códigos de la aplicación y donde se puede ver que dentro de las nuevas opciones aparece escrito “unsend”.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.94: added the “unsend” feature!

It will be remotely enabled in next versions. Be patient. #hidden pic.twitter.com/7ygyZsxWz9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 6 de marzo de 2017