Es una de las historias más tiernas que se han conocido en el último tiempo. Un carpín dorado que sufre un trastorno incurable de la vejiga, que lamentablemente le impide controlar su flotación, ahora ha vuelto a nadar gracias al ingenio de un joven que creó una “silla de ruedas” acuática para él.

La dueña del pez, Taylor Dean, le comentó a su amigo Derek, quien trabaja en un acuario de San Antonio, en Estados Unidos, sobre la enfermedad del animalito, que causaba que no fuera capaz de mantenerse erguido en el agua, por lo que solía permanecer en el fondo de la pecera, recoge en su sitio Huffington Post.

Con estos antecedentes el joven ideó la manera para que el carpín volviera a nadar con facilidad. Fue así que construyó la “silla de ruedas”, que en realidad funciona más como un flotador, partir de una pieza de espuma de poliestireno y un tubo de aire de acuario.

My friend made a wheelchair for a goldfish pic.twitter.com/QghXTY7rme

Wheelchair fish is doing well pic.twitter.com/eHTeoEBU58

— Taylor Nicole Dean (@taylorndean) 14 de marzo de 2017