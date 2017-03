Llego por fin el día de conocer el segundo disco de los ingleses TEMPLES. Tanto hablamos y alabamos el debut SUN STRUCTURES hace un par de años que cuando vinieron a Chile teníamos mucha curiosidad de saber cómo sonaría en vivo. La sicodelia, las guitarras y los peinados nos enfrascaron en toda una ceremonia mágica que nos hizo flotar a todos en la Ex – Oz. Hoy dos años más tarde nos encontramos al teléfono con James Bagshaw, el líder de la banda quien nos habla de VOLCANO, el segundo disco que sale este 3 de marzo a la venta y del cual ya hemos conocido 2 adelantos (Certainty y Strange or Be Forgotten). James nos habla del periodo de producción, los atrevimientos sonoros, subwoofers, bajos, algunas reglas de tránsito en Inglaterra, y de su recordado paso por Sudamérica.

R&P

Hablo con James?

James Bagshaw

Hola, sí soy James.

R&P

Hola James, habla Francisco estoy llamando desde Chile desde Radio Rock & Pop. Teníamos una entrevista agendada…

JB

Sí, todo bien. Voy conduciendo pero voy a conectar el altavoz del celular para que me puedas escuchar, ok?

R&P

Ok, está bien. No te preocupes. Estas en Londres ahora?

JB

No, no, no. Vivo no muy lejos de Kettering, el lugar en donde crecimos.

R&P

No se hace problema para ti conducir y hablar por teléfono? O prefieres estacionarte.

JB

No, te dejé en el altavoz y eso es legal acá.

R&P

Ok. Nosotros nos conocimos una vez cuando vinieron a Chile, yo era el reportero que los entrevistó justo a la salida del escenario cuando recién habían terminado, yo era ese que llegó a molestarlos.

JB

Ah sí! (risas)

R&P

Escuché el nuevo disco VOLCANO y suena muy interesante. SUN STRUCTURES, el disco anterior, fue producido por uds mismos y ahora repiten la operación ¿Alguna razón en particular? ¿No estaban muy convencidos de trabajar con algún productor?

JB

No se debe por no querer trabajar con otras personas, se debe a querer hacerlo por nuestra cuenta. La manera que yo tengo para escribir canciones tiene a la producción muy involucrada en ello. Sería una pena terminar una canción y llevarla a un estudio y que la produzca otro porque así se perdería la belleza de la misma. El punto de vista de alguien más nos afectaría, te fijas? Tenemos esa manera de trabajar con la banda y siempre vamos tirando ideas y nos gusta hacerlo así. Parece que funciona bien. Hicimos SUN STRUCTIRES de esa forma y pudimos recorrer el mundo gracias a eso, así que nos preguntamos por qué deberíamos cambiar si nos sirvió mucho hacerlo de esa manera.

R&P

O sea es una manera de mantener la esencia de TEMPLES.

JB

Así es, y sabes que nos gusta el sistema de las bandas indie de un sello indie, que las cosas se pueden hacer en casa, el “hágalo ud mismo” nos viene bien.

R&P

Ahora háblame acerca de la composición porque en el disco anterior tú y Thomas (Walmsey) estuvieron encargados de eso ¿hay ahora más miembros de la banda detrás de la creación?

JB

Sí, somos 3 ahora. Adam (Smith) escribió varias canciones para este disco lo que fue genial. Siempre supimos que Adam escribía canciones y es muy prolífico en ese sentido. El compone mucho más que todos nosotros. Solo se trata de elegir cuales son las que le sirven a la banda. Thom escribió también pero sabes algo, esta vez cada uno compuso de manera individual y luego las llevamos al estudio, por decirlo de alguna forma.

R&P

Estuve leyendo un mensaje que uds dejaron en sus redes en donde hablaban de que para este disco tuvieron que implementar todo lo aprendido en el disco anterior. Cuéntame cómo fue ese proceso…

JB

Mira yo creo que uno aprende ciertas maneras de cómo escribir canciones, crear sonidos, pero aunque aprendimos mucho haciendo el primer disco había cosas que no queríamos repetir en el segundo. Por ejemplo el primer disco es muy low-fi y en VOLCANO la calidad del sonido es mucho mejor. Por ejemplo si tú escuchas SUN STRUCTURES y este nuevo disco a través de un sistema de altavoces con sub-woofer te vas a dar cuenta que VOLCANO trae un sonido de bajo mucho más poderoso. Eso es algo que hicimos de manera muy consciente porque queríamos que sonara como esos discos de hip-hop que traen un bajo grueso, nosotros queríamos ese mismo sonido pero sin que sonara como una banda pop.

R&P

SUN STRUCTURES traía cierta magia difícil de describir, tienes que escucharlo para percibirla ¿Podemos encontrar algo similar ahora en VOLCANO?

JB

Bueno, dímelo tú ¿qué piensas?

R&P

Creo definitivamente uds pasaron al siguiente nivel con este disco.

JB

Creo que SUN STRUCTURES es un álbum que tiene una buena calidad sónica, y este álbum no es tan diferente en ese aspecto, solo que el sonido mantiene una identidad distinta. Es el sonido TEMPLES, así sonamos nosotros. Tiene su propia atmósfera, por ejemplo el sonido de la batería es potente de principio a fin pero al mismo tiempo no se aleja tanto de nuestro sonido más clásico, algo parecido ocurre en el primer disco.

R&P

Me di cuenta también que en VOLCANO han incluido flautas o algo parecido. Tenían eso en mente antes de comenzar a grabarlo o fueron ideas que aparecieron en el estudio?

JB

Sí. Lo que pasa es que queríamos jugar con la paleta de sonidos. También hay más guitarras de 12 cuerdas en este disco que en el primero. Lo que hicimos fue hacer que esas guitarras sonaran más como un sintetizador, y que los sintetizadores sonaran más como un bajo, y viceversa. Quisimos mezclar todo lo que pudimos. Esto sorprendió a mucha gente cuando nos veía tocar CERTAINTY (primer single del nuevo disco) y se dio cuenta que el solo de guitarra también era un solo de guitarra más sintetizador. Es un sonido muy sintético aunque seamos nosotros mismos quienes estemos detrás de todo.

R&P

Tengo una última pregunta, uds vinieron a Sudamérica hace un par de años ¿les sorprendió ser tan populares en esta parte del mundo? ¿Hay posibilidades de volver pronto?

JB

Nos sorprende mucho cada lugar que vamos y tenemos fans. En Sudamérica nos da muchas razones para volver porque creo nuestra música está muy ligada a la sangre sudamericana. Por eso no me sorprende que a la gente le guste nuestra música porque finalmente muchos de nuestros temas son bailables y la gente lo puede pasar bien escuchándolos sin que necesariamente sean temas poperos desechables.

