pin it

like

House of Vans es otra de las actividades al aire libre que Vans trae a nuestro país, el que desarrollará una versión Pop Up en el Parque de los Reyes el próximo sábado 25 de marzo.

Siguiendo el espíritu OFF THE WALL, en House of Vans habrá diferentes talleres y actividades, las que irán desde la serigrafía, intervención de fotografías, concursos, comida a cargo de novedosos food trucks y varias sorpresas más.

Este espacio servirá para explotar la creatividad de los asistentes, siendo además un evento que se ha replicado en diferentes capitales culturales del mundo, tales como Nueva York, Chicago, Londres y Brooklyn.

Uno de los aspectos que Vans no podía dejar de lado era el de la música, la que estará a cargo de Metz, quienes traerán todo su noise rock para llenar de energía el skatepark.

Esta edición de House of Vans comenzará a las 16:00 horas y será gratuito para todos aquellos que retiren su ticket de forma anticipada, las que se podrán obtener desde hoy –viernes 17 de marzo- en las siguientes tiendas:

Tiendas BOLD (Paseo Ahumada, Parque Arauco, Plasza Vespucio, Plaza Oeste)

Tiendas BLOCK (Plaza Alameda, Plaza Egaña, Costanera Center)

Tiendas DIAMOND SKATE (Mall vivo el centro, Portal Lyon Providencia)

…pero no la única forma de asistir.

Tu experiencia se puede ver radicalmente mejorada con una de las entradas VIP dobles que regalamos en Rock&Pop, con las que además de todos los eventos anteriormente mencionados, contarán con un sector especial habilitado con barra, comida y diferentes regalos.

¿Qué tienes que hacer para participar? Dejar aquí tus datos y prepararte para vivir un sábado lleno de emoción en House of Vans.