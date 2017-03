Gorillaz, grupo comandado por Damon Albarn, ha mantenido su nuevo disco bajo siete llaves… pero no fue suficiente, ya que se filtraron cuatro de estos temas.

Esto ocurrió a través de la plataforma de videos Vimeo, en donde aparecieron cuatro demos (uno de ellos incompleto) con una contraseña que fue muy fácil adivinar por un usuario de Reddit: “2017”.

“Submission”, “Saturn Barz” y “Busted and Blue” fueron algunos de los temas que llegaron a internet, mientras que otro -“Charger”- prácticamente desapareció luego de algunas horas en línea. Y justo era el que interpretaban junto a Grace Jones.

Acá los puedes escuchar… al menos tres de ellos:

Incluso ya hay un tracklist completo filtrado:

Andromeda (Feat. D.R.A.M.)

Ascension (Feat. Vince Staples)

Busted And Blue

Carnival (Feat. Anthony Hamilton)

Charger (Feat. Grace Jones)

Circle Of Friendz (Feat. Brandon Markell Holmes)

Halfway To The Halfway House (Feat. Peven Everett)

Hallelujah Money (Feat. Benjamin Clementine)

Interlude: Elevator Going Up

Interlude: New World

Interlude: Penthouse

Interlude: Talk Radio

Interlude: The Elephant

Interlude: The Non-conformist Oath

Let Me Out (Feat. Mavis Staples & Pusha T)

Momentz (Feat. De La Soul)

Out Of Body (Feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Voshana)

Saturnz Barz (Feat. Popcaan)

Sex Murder Party (Feat. Jamie Principle & Zebra Katz)

She’s My Collar (Feat. Kali Uchis)

Strobelite (Feat. Peven Everett)

Submission (Feat. Danny Brown & Kelela)

The Apprentice (Feat. Rag’n’bone Man, Zebra Katz & Ray BLK)

Ticker Tape (Feat. Carly Simon & Kali Uchis)

We Got The Power (Feat. Jehnny Beth)

Además, anunciaron el lanzamiento en vinilo de Damon Days, su segunda producción que salió a la venta en el 2005.