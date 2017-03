Ya estaba bueno po’: HBO dio a conocer la fecha en la que podremos ver la nueva temporada de la serie que habla del pasado, presente y futuro de Westeros… ¡16 DE JULIO!

Es decir, nos quedan más de 120 días para sufrir y alimentar esa úlcera nerviosa para saber qué pasará con Jon Snow/Stark (?), Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, los Dragones, el Perro y el resto de los amistosos muchachos.

¿En qué podemos gastar el tiempo? Ver la serie de nuevo, ver la serie por tercera vez (?) o especular con posibles teorías.

Y de esas últimas hay varias, como (POSIBLE SPOILER, NO LO SABEMOS TODAVÍA, SORRY) la posibilidad que Tyrion tenga sangre Targaryen. O sea, anda en dragón como si nada.

Otra buena: Ahora que Cersei está en el Trono de Hierro… ¿se volverá la contraparte femenina del Rey Loco? ¿AH? ¿LO SERÁ?

Pero bueno, tranquilidad: al menos tenemos una certeza –la fecha, duh-, así que ya hay que planear la forma de recibir esta season premiere.

Por mientras, mejor ver este video:

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 9 de marzo de 2017