En tres semanas estaremos viviendo una nueva versión del Festival Lollapalooza, el que nuevamente se realizará en el Parque O’Higgins en el centro de Santiago.

Ahora, la organización reveló el cartel definitivo de esta edición, el que sufrió la baja de último minuto de The Chainsmokers “debido a un conflicto de programación imprevisto”.

El dúo norteamericano emitió un comunicado en el que lamentaron “informar a nuestros fans chilenos que estaban emocionados de vernos actuar en Lollapalooza, que debido a un conflicto de programación imprevisto, no podremos presentarnos este año. Lamentamos hacer este anuncio, esperamos visitarlos pronto”.

De todas formas, su reemplazo es un consolidado con experiencia en nuestras tierras: Diplo. El norteamericano, integrante de Major Lazer y Jack Ü, coincidirá en el festival con MØ, artista con la que colaboró en uno de sus más grandes hits: “Lean On”.

Además, presentaron los horarios de esta versión:

Sábado 1 de abril

VTR Stage

21:30 – 23:30 Metallica

19:15 – 20:15 Rancid

17:15 – 18:15 Cage the Elephant

15:15 – 16:15 Lucybell

13:30 – 14:15 La Pozze Latina

ITAÚ STAGE

20:15 – 21:30 The xx

18:15 – 19:15 The 1975

16:15 – 17:15 Glass Animals

14:15 – 15:15 Weichafe

12:45 – 13:30 Villa Cariño

ACER WINDOWS 10 STAGE

21:00 – 22:00 G-Eazy

19:00 – 20:00 Tove Lo

17:15 – 18:15 Bomba Estéreo

15:30 – 16:30 Silversun Pickups

14:00 – 14:45 Newen Afrobeat

12:30 – 13:15 Prehistöricos

Perry’s Stage by VTR

22:00 – 23:15 Diplo

20:30 – 21:45 Marshmello

19:15 – 20:15 Tchami

18:00 – 19:00 Don Diablo

16:45 – 17:45 Dj Who

15:30 – 16:30 Alok

14:15 – 15:15 Román&Castro

LOTUS Stage

20:30 – 21:15 López

19:15 – 20:00 Crisálida

18:00 – 18:45 Dr. Vena

16:45 – 17:30 Paz Court

15:00 – 16:15 8Monkeys

14:15 – 15:00 Rey Puesto

13:00 – 13:45 Me llamo Sebastián

KIDAZAPALOOZA STAGE

17:30 – 18:15 The Helmets

16:00 – 16:45 Sophi Lira

14:30 – 15:15 Show Secreto

13:00 – 13:45 De tu cuna a tu tumba

Domingo 2 de abril

VTR Stage

22:00 – 23:30 The Strokes

19:15 – 20:30 Two Door Cinema Club

17:00 – 18:00 Jimmy Eat World

15:00 – 16:00 Alex Anwandter

13:15 – 14:00 We are the Grand

ITAÚ STAGE

20:30 – 22.00 The Weeknd

18:00 – 19:15 Duran Duran

16:00 – 17:00 Catfish and the Bottlemen

14:00 – 15:00 Gondwana

12:30 – 13:15 Liricistas

ACER – WINDOWS 10 STAGE

21:45 – 23:00 Flume

19:30 – 20:30 Melanie Martinez

17:45 – 18:45 MO

16:00 – 17:00 Vance Joy

14:30 – 15:30 Tegan and Sara

12:45 – 13:30 Chicago Toys

Perry’s Stage by VTR

22:00 – 23:15 Martin Garrix

20:30 – 21:45 Oliver Heldens

19:00 – 20:15 Nervo

17:45 – 18:45 Griz

16:30 – 17:30 Borgore

15:15 – 16:15 Vives y Forero

14:00 – 15:00 – Rod Valdés

LOTUS Stage

21:15 – 22:30 Mad Professor

19:45 – 20:45 Zaturno Mc Piri

18:30 – 19:15 Boraj

17:15 – 18:00 Temple Agents

16:00 – 16:45 Amahiro

15:15 – 16:00 Enrique Icka

14:00 – 14:45 Mariel Mariel

12:45 – 13:30 Tus Amigos Nuevos

KIDAZAPALOOZA STAGE

17:30 – 18:15 Mazapán y Nerven&Zeller

16:00 – 16:45 El Barco Volador

14:30 – 15:15 Show Secreto

13:00 – 13:45 Piececitos

La venta de entradas sigue disponible a través de Puntoticket y del sitio oficial de Lollapalooza Chile.