Un grupo de estampillas -52, para ser precisos- fue lanzado al espacio en globos. Pero no eran unas estampillas cualquiera, sino que unas relacionadas al Starman, a Ziggy Stardust, al mejor: David Bowie.

Estas fueron impresas por el Royal Mail del Reino Unido como homenaje al fallecido Duque Blanco, pudiéndose ver en ellas imágenes de los 52 años de carrera del músico, tanto como en fotografías como en portadas de discos.

Además, los fanáticos que encuentren algunas de estas imágenes serán premiados con una edición limitada de The Man Who Fell to Earth, cinta que el año pasado cumplió 40 años.

Si el buscarlas es mucho trabajo o tienes mejores cosas que hacer (?), puedes comprar las estampillas aquí.

Royal Mail stamps which pay tribute to David Bowie fall from space https://t.co/Rgx1KrMFt5 pic.twitter.com/B6cAV1FLrg — Eagle Radio (@eagleradio) 14 de marzo de 2017