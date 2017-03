pin it

Tuvimos que esperar mucho y los días se hacían muy largos, pero finalmente llegó: este viernes se lanzó la nueva producción de Ed Sheeran, titulada ÷ (Divide).

Son 12 las canciones que lo componen, pero se suman cuatro bonus track en la edición deluxe. Y justo es esta última versión la que puedes escuchar aquí.

Varias de ellas ya las habíamos escuchado, como “Shape of You” en los Grammy (que también es la canción más escuchada en la historia de Spotify), “Eraser” a través de un video publicado por el propio artista o “How Do You Feel? (Paean)” que adelantó sin que esta fuera un single.

Y no lo olvides: podrás ver al británico por partida doble los próximos 15 y 16 de mayo.

Ya no hay más tiempo que perder, acá puedes escuchar este nuevo álbum: