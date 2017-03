pin it

like

Wild Nothing se unió a muchos artistas más para lanzar Our First 100 Days, compilatorio a beneficio que salió como forma de protesta a los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump.

Con esto, Wild Nothing comparte la primera canción nueva desde el lanzamiento de Life on Pause del 2016.

Además, en este compilado –que puedes encontrar a través de este link– contiene canciones de Toro y Moi, A Place to Bury Strangers, Speedy Ortiz y Self Esteem, banda de Kim Gordon con Mikal Cronin.

Escúchala acá: