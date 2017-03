Emma Watson realizó recientemente un topless para la revista Vanity, siendo objetivo de muchas críticas por una supuesta “hipocresía” luego de hablar de feminismo.

Ante esto, la actriz aseguró que el “feminismo es sobre darle una oportunidad a las mujeres. El feminismo no es un palo para pegarle a otras mujeres. Es sobre libertad, liberación e igualdad. No sé lo que tengan que ver mis pechos con eso, estoy muy confundida”.

Luego comentó que muchas personas decían que ella no podía “ser feminista y tener pechos”, definiendo la sesión de fotos como algo “increíblemente artístico” en donde se sintió “creativamente involucrada”.

Sus detractores citaron una entrevista que realizó hace cinco años en la que criticaba a Beyoncé por hablar desde la tribuna del feminismo, pero ocupando una “experiencia masculina voyerista de ella misma”. A pesar de ello, posteriormente alabó su álbum, asegurando que mostraba un espectro más amplio en donde se podía desarrollar esta ideología.

“Esto solo me revela cuantos errores de entendimiento existen sobre lo que es el feminismo”, sentenció. Revisa a continuación el video completo.

This is the part of my 2014 interview with Tavi where we talked about Beyoncé. My words are in bold. pic.twitter.com/Y8vumOeyDT

— Emma Watson (@EmmaWatson) 7 de marzo de 2017