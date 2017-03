pin it

Ellie Goulding se abrió respecto a uno de los temas más complicados que ha tenido que enfrentar en el último tiempo: su ansiedad y sus crisis de pánico.

En conversación con Well + Good, la cantante aseguró que “la parte más terrible de todo esto es que podía ser gatillado por cualquier cosa“. Incluso, durante un periodo de tiempo, Goulding no fue capaz de salir de su casa.

“Mi nueva vida como estrella del pop ciertamente no era tan glamurosa como todos mis amigos pensaban. Secretamente, estaba luchando física y emocionalmente”, señaló.

Sobre su enfermedad, la intérprete de “Burn” dijo que “parte de lo que despertó las crisis de pánico fue el no sentirme lo suficientemente segura para creer en mi misma. Estaba asustada de que no iba a ser tan buena cantante como todo el mundo pensaba que era. Y mientras eso crecía, también tenía miedo de hacer que todos se decepcionaran, incluso yo misma”.

Luego alcanzó un momento en su vida en el que decidió ir a terapia para poder luchar contra esta ansiedad: “El último año me pidieron presentarme en los Grammy, un gran honor, pero como puedes imaginar, era también muy difícil“.

Desde entonces, logró encontrar una forma de auto-ayudarse, añadiendo que “en los momentos antes de salir al escenario, me di una buena charla. Estaba enojada por la parálisis y los nervios que aparecían cada vez que me presentaba en televisión. Me dije que este era el lugar donde exactamente tenía que estar y que si había otras personas que creían en mí, también tenía que empezar a hacerlo”.

Además dijo que como complemento también tiene el deporte, el que según ella entrega un “golpe extra de adrenalina”, pero aclarando rápidamente que tampoco pasa su vida en un gimnasio: “la clave es trabajar lo que realmente amas”. Y, en su caso, es el boxeo y kickboxing.

“Esto no era para lograr un cambio en mi apariencia, era para verme y sentirme mejor y más fuerte. Esto lo llevé a otras áreas de mi vida y ahora creo que el ejercicio, cual sea que quieras trabajar, es bueno para el alma”, afirmó.

Finalmente, la artista llegó a una conclusión: “He aceptado que todos sienten nervios antes de salir al escenario, no soy solo yo. Y ahora que creo más en mi misma, esa confianza pasa a través mío, ya sea mientras entreno, canto o cuando estoy sola en casa”.