A través de su cuenta de Instagram, Drake –que utiliza el usuario ChampagnePapi con todo el estilo del mundo (?)– dio a conocer parte de su nuevo disco y la fecha en la que será lanzado.

El día elegido para que More Life salga a la luz es el sábado 18 de marzo, el que fue descrito por el propio intérprete de “Hotline Bling” como una “playlist” y una “evolución” del formato mixtape.

Entre las canciones que se sabe que estarán incluidas se encuentran “Two Birds One Stone”, “Fake Love”, “Wanna Know”, “Sneakin'” y “Hush Up the Silence” junto a WizKid.

Mira acá el trailer/teaser/cosa: