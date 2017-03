Entre las novedades que todos los años trae el Record Store Day, ahora llegaron dos anuncios por parte del fallecido -pero nunca olvidado- Duque Blanco: lanzarán un disco inédito y otro en edición limitada. Un lujo.

El primero de ellos, Cracked Actor, nunca vio a la luz. Se trata de una grabación en vivo realizada en Los Angeles en el año 1974, la que saldrá en formato de 3 LP y de la que se dijo que “es el primer lanzamiento oficial de la Philly Dogs Tour de septiembre del 74”. Cinco de los lados contendrán la música, mientras que el sexto contiene el logo de Bowie de la época del Diamond Dogs.

Por otra parte, BOWPROMO fue impreso en una cantidad muy limitada en el año 1971, conteniendo remixes alternativos de canciones que finalmente verían la luz en el discazo que es Hunky Dory.

Ambos los puedes pre-ordenar haciendo click aquí.

Two limited edition David Bowie albums for RSD on April 22nd, CRACKED ACTOR (Live In Los Angeles 1974) and BOWPROMO: https://t.co/VYQRHXKLGd pic.twitter.com/34mnNsKc8I

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) 10 de marzo de 2017