El no comer carne -y también el no consumir ningún tipo de alimento que tenga origen animal- es una decisión personal de carácter ético-moral. Entre las iniciativas que, de una u otra forma, está cercanas a esto se encuentra el Día Mundial Sin Carne, el que se celebra cada 20 de marzo.

Muchos artistas han decidido seguir estas directrices en su vida, por lo que aquí hacemos un pequeño recuento de quienes lo han expresado públicamente.

Thom Yorke

Cómo no partir con Thomas Edward Yorke, líder de Radiohead y cerebro detrás de Atoms for Peace y sus tres discos solistas.

Según comentó, tomó esta opción después de escuchar “Meet is Murder” de los Smiths, además de comentar que el consumir carne “estaba haciendo pedazos” su dieta. Morrissey derrama una lágrima.

Además, participó en la cinta Eat This!, en donde se explora la industria de la carne y la ética detrás de comer estos productos.

Moby

“Mi razón para convertirme en vegetariano era simple: Amaba (y amo) a los animales”. Con declaraciones así, ¿cómo no querer a Moby?

Además, escribió un extenso texto para Rolling Stone en la que detalla los motivos por los que sigue este tipo de vida, comentando que tuvo una epifanía a los 19 años, al estar sentado junto a su gato, Tucker: “Amo este gato. Haría lo que fuese para protegerlo, para hacerlo feliz y que no sufra daño alguno. Tiene cuatro patas, dos ojos, un asombroso cerebro y una increíblemente rica vida emocional. Ni en un trillón de años pensaría en hacerle daño a este gato, entonces, ¿por qué estoy comiendo otros animales que tienen cuatro (o dos) patas, dos ojos, asombrosos cerebros e increíblemente ricas vidas emocionales?“.

Eso fue en 1985 y desde entonces que no ha comido carne. A esto le sumó conocimientos de cambio climático, el costo de producir carne, sobre la deforestación de áreas tropicales con este motivo e incluso los problemas de salud que vienen con esto. Y ahí, Moby, fresco como lechuga.

Yolandi Visser

La cantante, parte de Die Antwoord, no ha dado grandes charlas sobre el tema, pero siempre que ha sido consultada ha mantenido el discurso de ser “más vegetariana que la “#$”#$”#“.

Paul McCartney

Sir Paul McCartney, el único Beatle vivo uno de los dos Beatles que quedan con vida, ha mantenido una vida sin carne hace años, lo que incluso lo llevó a participar del capítulo de Los Simpson en el que Lisa se hace vegetariana.

“Cuando originalmente consideré volverme vegetariano, tuve que considerar el aspecto nutricial. Mi estátus actual es de vegano, así que hay que pensarlo cuidadosamente. Hoy en día, hacerlo es muy fácil. Es delicioso y completamente libre de crueldad“, aseguró McCartney. Algo debe saber, ¿no?

Morrissey

Es, probablemente, uno de los músicos más comprometidos con esta causa, al punto de cancelar conciertos en lugares donde vendan comida con productos y subproductos de origen animal, de palabrear a Obama por el “perdón anual del pavo” previo al Día de Acción de Gracias o no presentarse en el show de Jimmy Kimmel por tener que compartir set con los protagonistas de Duck Dinasty.

Animalista a ultranza, ha dedicado varias canciones al tema, en las que resaltan “The Bullfighter Dies” y la archiconocida “Meat is Murder”.

Sia

La cantante nunca ha tenido problemas en asumir su condición de vegana, considerando que esto muchas veces es tomado como algo negativo por parte del público.

Además, si ha tomado acciones para fomentar este estilo de vida, compartiendo en redes sociales diversos artículos sobre el veganismo, como una nota publicada por el Huffington Post por Moby en la que se habla sobre el estado actual del mundo a causa de la carne.

Here’s some great reasons to go vegan! http://t.co/uZbFvcCbYv — sia (@Sia) 29 de septiembre de 2014

Barry White

Esto llego desde dos frentes: como una sorpresa, ya que no era muy comentado por parte del artista, y como una forma de derribar uno de los mitos con menos base posibles: que todos los que no comen carne son delgados.

La voz más seductora de la historia venía de una persona que no consumía carne. Jaque mate, machitos pro-asados (?).

Ellie Goulding

La inglesa, que fue parte del festival Lollapalooza en la edición del año 2014, ha comentado que “no es difícil” llevar una alimentación vegana, pero que hay que tener cuidado con lo que se consume o se podría llegar a ser un “mal/a vegano/a” al apoyarse mucho en la comida rápida y dulces.

Travis Barker

El baterista de Blink-182 tomó este tipo de dieta luego de salir del hospital tras el crudo accidente que sufrió, el que casi le cuesta la vida.

Después de aquel cambio, ha comentado que lo mejor de ser vegano es el sentirse bien después de cada comida, ya que sabe que no hubo ningún animal dañado en aquel proceso, reconociendo incluso que se ha sentido con más energías y salud que antes.

Adam Yauch

Adam Yauch, fundador de los Beastie Boys, hiphopero y activista de derechos humanos, también era vegano, aunque él llegó de una manera muy diferente: por recomendación de doctores tibetanos.

Lamentablemente, falleció en el año 2012 luego de una dura batalla contra el cáncer a la glándula parótida.