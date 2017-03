Cargando video...

Parece ser una fotografía desteñida o mal sacada, pero lo que realmente estamos viendo, es una imagen que no contiene ningún píxel de color rojo. Por lo que si logras identificar ese color, es simplemente un engaño de tu mente.

Las colores aparecen diferentes en función de la luz a la que está expuesta: por ejemplo, no es lo mismo la iluminación que entregan los tubos fluorescentes, que la luz más suave de una bombilla clásica.

Nuestro cerebro hace ajustes para asegurarse de que todavía vemos las frutillas de color rojo, independientemente del color de las luces del lugar.

Ese fenómeno se define como la “consistencia del color”, una cualidad de cómo los seres humanos percibimos los colores en nuestro entorno, sin importar que las circunstancias varíen.

El profesor de la Universidad de Ristumeikan en Kioto, Japón Akiyoshi Kitaoka fue quien publicó la foto en la red social Twitter, generando la discusión sobre qué color identificamos .

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色(青緑色)の画素でできているが、イチゴは赤く見える。

Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not. pic.twitter.com/Ginyhf61F7

— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 28 de febrero de 2017