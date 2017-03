pin it

like

Hace algunos días, uno de los líderes de la extrema derecha, Richard Spencer, aseguró que Depeche Mode era la banda “oficial” de aquel bloque. Eso, ahora, ha sido descartado plenamente por el líder de la agrupación, Dave Gahan.

Antes de llegar a eso, Gahan mantuvo su posición sobre que su próximo álbum, Spirit, no es netamente político: “Muchas de esas canciones las escribimos hace un año o año y medio. Ahí parecía que no te podías alejar de todos esos raros desfiles de gente intentando tomar el puesto de presidente de Estados Unidos“.

Luego añadió a USA Today que esto no es exclusivo, ya que “en otras partes del mundo también pasan cosas: la locura en Siria y los refugiados. Es como ‘wow, ¿este es el mundo en el que vivimos y todavía no podemos resolver el cómo vivir juntos?’. Todas esas cosas están en este disco, toda esa desilusión”.

Respecto al primer single lanzado, “Where’s the Revolution”, Gahan indicó que fue escrita por Martin Gore y que era una forma de “apuntar con el dedo hacia afuera y decir ‘¿dónde está la revolución? Quizá esa revolución necesita venir de cada uno de nosotros como individuos, viene desde dentro’“.

“Tienes que cambiar tus pensamientos internos e ignorar este miedo constante que se ve promovido por cualquiera que tenga poder: que necesitas tener miedo de esas personas o cosas. Hay buenas y malas personas en todos lados, de todas las diferentes razas y religiones. No puedes apuntar solo a una y decir ‘son malas personas’. Es ridículo“, agregó.

Sobre las declaraciones de Spencer, el músico dijo que la banda pensó que era una “broma”: “Pero cuando nos dimos cuenta de que este tipo realmente había hecho esta extraña declaración, tuvimos que responder. Enfrentémoslo, él es un (insulto)*. Y del peor tipo, ya que él ha sido educado. No es de esas personas locas, como Milo Yiannopolous. Este tipo es realmente peligroso porque está educado y nosotros no queremos ser considerados de ninguna forma con algo así. Es decir, ¿él ha escuchado ‘Strangelove’ o ‘People are People’?”.

Finalmente aseguró que “si somos algo, somos lo más opuesto a ellos. Siempre hemos sentido que nuestra música es algo extraña y que somos un montón de raros y estamos orgullosos de eso. Nuestra música es escuchada por gente que se ha sentido incomprendida, dejada de lado o que no eran parte de los chicos populares. Vimos eso desde nuestros inicios, en donde nosotros eramos los chicos que huíamos por la calle de gente que pensábamos que eramos raros. Entonces nuestra música no encaja con ninguna de sus visiones“, sentenció.

Y este gif… porque sí: