El Henagar Drive-In Theatre de Alabama, Estados Unidos, decidió no proyectar la nueva versión de La Bella y la Bestia debido a una absurda decisión: la presencia de un personaje abiertamente homosexual.

La orientación sexual de LeFou fue confirmada por el propio director, Bill Condon, algo que hasta Disney tomó como algo normal. Es más, la propia empresa del ratón Mickey incluyó personajes de este tipo en una de sus series animadas.

Según informaron en su página de Facebook, la administración del cine informó: “No vamos a mostrar La Bella y la Bestia en el Henegar Drive-In cuando sea estrenada. Cuando las compañías nos presionan continuamente con sus visiones, necesitamos tomar una posición. Todos tomamos decisiones y estoy tomando la mía”.

“No podemos sacar a nuestra nieta de once años y nuestro nieto de 8 a ver una película con la que no tenemos interés alguno. Si nos podemos sentar a ver una película con Dios o Jeús sentado a nuestro lado, entonces no tenemos interés en mirarla“, añadieron.

Carol Laney, dueña del recinto, profundizó en WHNT News 19, asegurando que esto no era para “enviar un mensaje de odio o discriminación”, sino que una interpretación de sus valores religiosos, por lo que también se dejarán de lado películas que traten temas sexuales, en los que haya desnudez, presencia de gays o lenguaje inapropiado”.