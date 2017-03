pin it

Ed Sheeran habló frente a la American Institute of Stuttering (Instituto Américano del Tartamudeo) hace algunos años, pero el video recientemente volvió a aparecer en las redes sociales.

En aquella oportunidad, Sheeran confesó que era un “chico muy, muy raro” y que desarrolló aquel problema del habla luego de pasar por una cirugía laser, pero que encontró una sorprendente forma de poder atacar el asunto: escuchando a Eminem.

“Mi papá me compró el Marshall Mathers LP cuando tenía 9 años, sin saber lo que había en él. Y me dejó escucharlo. Aprendí cada palabra, de comienzo a final. Me ayudó a superar mi tartamudez“, aseguró el inglés.

Luego comentó que “tartamudear no debe ser algo sobre lo que te tengas que preocupar y aún si tienes cosas raras, tampoco deberías preocuparte de eso tampoco”.

Revisa acá aquel registro: