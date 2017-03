pin it

Ed Sheeran contó una graciosa (?) anécdota: Carreteó con Justin Bieber, tomó más de la cuenta y luego el intérprete de “Sorry” sufrió un golpe “justo en la mejilla con un palo de golf”. Sana diversión.

Esto se lo contó al diario The Guardian, en donde profundizó en la historia: “Habíamos ido a un bar. Él bebió agua y yo me emborraché. Entonces, fuimos a un campo de golf, él se acostó en el suelo, puso una bola de golf en su boca y me dijo que le pegara“.

“Yo quedé como ‘¿qué demonios? Necesito apuntar bien’ y le pegué. ¿Has visto en las películas cuando alguien es golpeado y puedes escuchar ese sonido falso en el fondo, como de una cachetada? En la vida real, cuando alguien es golpeado, escuchas un sonido más seco. Escuché algo como esto último y su guardia de seguridad me quedó mirando feo”, continuó.

“Le pegué a Justin Bieber justo en la mejilla con un palo de golf. Eso fue”, recordó muy campante el inglés, aunque aseguró que esto no cambió en nada la relación entre ambos.

Más allá de la anécdota, tenemos que estar atentos, ya que estos dos gigantes del pop llegarán a nuestro país: Justin Bieber cantará en el Estadio Nacional el próximo 23 de marzo (y regalamos merchandising oficial, cof cof). Por su parte, Ed Sheeran tendrá una visita con dos shows: 15 y 16 de mayo en el Movistar Arena, del que puedes revisar todos los detalles acá.