Billy Corgan, líder de los Smashing Pumpkins, conversó con Amy Jo Martin en su podcas Why Not Now?, en el que analizó el efecto que tuvo el éxito del grunge en su salud mental.

El calvo músico, que en aquel periodo recién había lanzado su debut Gish, dijo que “en un corto periodo de tiempo, pasé de pensar que era muy exitoso dentro de mi área a ver que todas las reglas habían cambiado en este mismo campo“.

“Todo lo que había construido no era tan relevante como necesitaba que fuera. Me fui en una muy extraña depresión, ya que sentí que algo no había sido tomado, pero el cambio me hizo pensar de la forma inadecuada sobre que no estaba preparado para ello”, agregó.

Fue en aquel periodo en el que entró en lo que denominó como una “depresión suicida”, empezando a relacionarse con “extrañas y absorbentes cosas”.

“Desperté una mañana y me quedé mirando por la ventana. Pensé ‘ok, bueno, si no vas a saltar por la ventana, entonces mejor hacer lo que necesites que tengas que hacer‘”, dijo Corgan.

Finalmente comentó que “esa mañana escribí, creo que fue la canción ‘Today’, con la que la gente puede ser familiar. Es la que tiene el video del camión de helados. Es como una retorcida observación del suicidio, pero en esencia la meditación detrás de las letras es que cada día es el mejor día, si permites que así sea“.

Escucha la entrevista completa acá: