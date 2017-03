pin it

Prophets of Rage, banda que cuenta con miembros de Rage Against The Machine, Public Enemy y Cypress Hill, contará con un invitado de lujo en su presentación en suelos nacionales: Bersuit Vergarabat.

Este imperdible concierto se hará en el Movistar Arena el próximo 3 de mayo, en donde escucharemos el álbum debut de la banda así como también algunos de los clasicos de sus agrupaciones originales.

Por su parte, la Bersuit cumplirá luego 30 años de carrera, los que celebrarán junto a los fanáticos chilenos al dar un concierto lleno de sus hits que han acompañado diversas generaciones desde la década de los 80.

Todavía quedan entradas disponibles para este espectáculo, las que se pueden conseguir a través del sistema Puntoticket con valores que van desde los $33.000 a los $46.000 pesos.

