En algo que podríamos nombrar como su postulación a RuPaul’s Drag Race (?), el candidato presidencial Felipe Kast se vistió de mujer para mostrar su posición ante la equidad de género.

El video, compartido por Emol, muestra al ex ministro de Sebastián Piñera comprometiéndose con este tema. Esto, claro, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En él se puede ver al político frente a un telón negro mientras diversas preguntas aparecen en pantalla con una voz femenina en off leyéndolas: “¿Sabes que se siente cuando llegas a tu casa después del trabajo y todos te están esperando para que empieces a cocinar?, ¿sabes qué se siente cuando tu sueldo es menos que el de los hombres que hacen el mismo trabajo que tú?“, entre otras.

“No, no lo sé, no soy mujer, pero esta realidad me indigna”, señaló el diputado que se encuentra en contra del aborto en las causales de violación y e inviabilidad del feto.

Si bien desde su comando dicen que este video busca hacer “un llamado comunicacional llamativo y efectivo”, esto lamentablemente (?) no fue tomado muy en serio, siendo objeto de diversas parodias y memes en las redes sociales:

JAJAAJ felipe kast es la versión de mrs doubtfire pero cuando joven pic.twitter.com/sWi7HduRVz — Ampi (@ampiciliina) March 8, 2017

Felipe Kast estaba haciendo el Mrs. Stinsfire. pic.twitter.com/WPS9CDJyRz — ★ Hugo Marcelo ★ (@Hoogueeto) March 8, 2017

Los Simpson predijeron a Felipe Kast. pic.twitter.com/LEjORIBvbQ — Daniel A. Castillo (@infostructuras) March 8, 2017

Felipe Kast vs Daniel Craig (a quien le copió la idea del video). pic.twitter.com/vThJ8mR8MU — Felipe Ovalle (@FelipeOvalle) March 8, 2017

es idea mio o “Felipe Kast” vestido de mujer es igual a la version femenina de martin carcamo pic.twitter.com/BPioNsa4zf — Sita kine 💋 (@harleomg1) March 8, 2017

Felipe Kast que opinas del aborto y que la mujer decida sobre su cuerpo? pic.twitter.com/YoDAoqwjXv — Rodrigo Kal-El (@rodrigokalel7) March 8, 2017

“Felipe Kast” Los simpson lo predijeron una vez mas 😝 pic.twitter.com/u9nXQNS117 — Rodrigo Newen (@RorockNewen) March 8, 2017

Hola, mi nombre es Felipe Kast – y yo soy Jose Antonio- y juntos, apoyamos a las mujeres pic.twitter.com/jg5mCyfFCa — Pablo Rivas (@RivasUreta) March 8, 2017

¿Será realmente necesario disfrazarse de mujer para hablar de equidad de género?