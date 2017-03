pin it

Luego del nuevo capítulo en la teleserie que involucra los negocios del expresidente Sebastián Piñera, su familia y la política, desde La Moneda la mandaron a decir que fuera cauteloso con lo que dice y que piden “cuidar el lenguaje” tras criticar a la Nueva Mayoría.

Por lo mismo, poco a poco aparecen sus defensores, entre ellos, el senador RN Alberto Espina, quien en #JunglaRP enfatiza en que se debería estar discutiendo de cómo se va a mejorar el país y de cómo recuperar la confianza de la ciudadanía.

Pero eso no es lo único que ocurre: El senador José Manuel Ossandón se puso firme y asegura tener las 40 mil firmas necesarias para presentarse como independiente. “Si Renovación Nacional no quiere proclamarme a mí y a Piñera, yo voy a ir a primera vuelta nomás”, declaró a radio Cooperativa, a lo que Espina dijo que “Los partidos políticos no pueden estar sometidos a los caprichos de una persona determinada”.