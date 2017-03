Adele sigue dando muestras de su buen humor, compartiendo el escenario con un artista que pocos esperaban: Una versión drag de ella misma.

El otro artista se llama Feminem y ha trabajado muchas veces como imitador de Adele, siendo elegido para llegar al escenario junto a la inglesa para cantar “Rumour Has It”.

Esta no es la primera vez que realiza algo como esto, ya que se pudo ver lo mismo en el show que protagonizó el año pasado con Ms. Champagne en Seattle, Estados Unidos.

De todas formas, no dejó de sorprender a los fanáticos que repletaron el recinto, quienes grabaron muchos videos con este inusual dúo.

Por su parte, Feminem ocupó su cuenta en Twitter para dar a conocer sus pensamientos después de cantar junto a Adele: “Como pueden imaginar, estoy absolutamente abrumado por lo que pasó esta noche! Muchas gracias por el amor de hoy!”.