Adele ayudó de gran forma a uno de sus fanáticos en Australia, quien le pidió matrimonio a su pareja sobre el escenario, en la mitad del concierto y con toda la gente mirando. Algo poco.

La cantante, una de las mayores ganadoras de los últimos Grammy, invitó al escenario a Wade Nicholson-Doyle en su concierto en el Melbourne Etihad Stadium, quien posteriormente llamó a su pololo Chris para que recibiera la sorpresa.

De todas formas, hizo como que no sabía nada al decir “no tenía idea de que esto iba a ocurrir, ¡esto no estaba planeado!” frente a los más de 77.000 fanáticos que llegaron al estadio.

Revisa aquí el video: