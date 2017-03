pin it

Adele se presentó en Australia, país conocido por los documentales del cable donde muestran que absolutamente todo te quiere matar o hacer daño (?), en donde perdió momentáneamente el control debido al ataque de un malvado zancudo.

El show fue en Brisbane, en donde terminó diciendo casi a gritos “disculpen, no soy australiana, no me gustan los bichos. ¡Estaba succionando mi sangre! ¡Estaba succionando mi sangre!“.

Esto fue acompañado por extraños gestos y la risa de todo el público ante su reacción.

Revisa acá el registro.