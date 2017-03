The Strokes será una de las bandas que debutará en nuestro país en el marco del Festival Lollapalooza, algo que era esperado por un gran número de personas hace mushosaaaños.

Con casi 20 años de carrera -cómo pasa el tiempo, oye-, el conjunto de Julián Casablancas tiene canciones de sobra para hacer un show de lujo… pero siempre tenemos presentes las imperdibles.

Y no solo podemos esperar los clásicos de sus álbumes This Is It o Room on Fire, sino que también hay que poner oído a los tres temas que componen su último EP lanzado el año pasado: Future Present Past.

Acá te dejamos con 10 canciones que Casablancas, Hammond y compañía no dejarán fuera de sus setlist: