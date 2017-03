Rock alternativo contra música electrónica. Inglaterra contra Estados Unidos. Un cuarteto contra un dúo. The 1975 contra The Chainsmokers.

Los primeros son de los números más destacados de los últimos años dentro del lado alternativo del rock, ganando recientemente un premio en los Brit Awards por Mejor Grupo Británico.

Con dos álbumes de estudio bajo el brazo, el último lanzado en el 2016, los originarios de Manchester han logrado mantener su formación original durante más de 15 años, así como también parte del sonido de aquella zona, una de las más tradicionales de todo el Reino Unido.

En la otra esquina, el conjunto de Drew Taggart y Alex Pall se encuentra afinando todos los detalles para el lanzamiento de su álbum debut, que llevará por nombre Memories… Do Not Open.

A pesar de esto, canciones no les faltan: tienen los singles “Paris” y “Something Just Like This”, siendo este último un trabajo en conjunto con Coldplay. Y a todo esto se suman sus dos EPs, Bouquet y Collage, de los que se desprenden los hits “Don’t Let Me Down”, “Inside Out” y más.

La batalla se tiene que desarrollar igual: ¿The 1975 o The Chainsmokers? Con esta lista te damos herramientas para poder elegir: