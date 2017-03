pin it

Por diferentes motivos, han sido varios los artistas que se han caído de la versión chilena del Festival Lollapalooza.

Tenemos que ser sinceros: algunos han pasado más piola que otros, pero dos de estos nombres nos siguen penando y otro es demasiado reciente como para entender completamente el dolor (?).

Yeah Yeah Yeahs era uno de los platos fuertes de la edición 2011 del Lollapalooza Chile. Acusando “problemas de salud”, la banda de Karen O dejó vacante su lugar aquel 2 de abril. Han pasado hartos años y los seguimos esperandHASTA CUÁNDO, KAREN O, VENGAN A CHILE.

El segundo ya ha pasado por nuestro país, pero nunca por Lollapalooza: Snoop Dogg. El hombre de diversos nombres, ya que también fue conocido como Snoop Lion durante un tiempo, tenía programado un show en la versión del año pasado, el que posteriormente fue tomado por Brandon Flowers.

El último pasó hace poquito, muy poquito: The Chainsmokers. Aunque todavía ni han lanzado su disco debut, eran uno de los números más esperados. No muchos tienen la gracia de tener pocas canciones y que todas sean hits, así que méritos tienen de sobra… pero igual no los veremos.

¿Quieres seguir sufriendo por lo que no pudo ser? Te dejamos con 10 canciones para que imagines un “oh, habría sido bacán…” después de presionar play.