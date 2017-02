pin it

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, no deja indiferente a nadie… sobre todo respecto al #humor y parodias que se pueden hacer con él.

Esta oportunidad fue el turno de Game of Thrones, la que fue bautizada como “Winter is Trumping” por la conocida frase “Winter is Coming”.

En el video se pueden ver diversas escenas de la épica serie, pero con insertos de Trump y sus discursos.

A pesar de la fecha de creación del video, éste se mantiene bastante contingente por las reiteradas salidas de libreto.