Lady Gaga compartió este jueves el video de “John Wayne”, en medio de la semana en la que participó en el Super Bowl y que será parte de los Grammy.

La cantante, que recientemente alabó al grupo con el que compartirá escenario el fin de semana, no utilizó dobles para sus escenas en aquella producción, algo de alto riesgo considerando el uso de vehículos a alta velocidad.

En entrevista con Lowe Zane, la artista dijo que estuvo “con tacos desde el maletero hasta arriba del auto y entonces volando hacia el asiento delantero”.

Incluso dio a conocer una anécdota con su madre, quien se encontraba en el set de grabación: “Ella estaba literalmente gritándome. Estaba como ‘¡Tienes que hacer lo del Super Bowl!'”.

¿No lo viste? Revisa el video haciendo click aquí.

I’M STRUNG OUT ON #JOHNWAYNE! Surprise! Next #JOANNE music video out now exclusively on @AppleMusic https://t.co/TYIkxcietH #GagaJohnWayne 🐎 pic.twitter.com/dSwKwVz9Zf

— xoxo, Joanne (@ladygaga) 8 de febrero de 2017