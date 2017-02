pin it

El 14 de febrero es el “Día de los Enamorados” y muchas personas aprovecharon la oportunidad para demostrarle a sus parejas sus sentimientos más profundos, ya sea a través de tiernos mensajes en redes sociales o atreviéndose a salir a la calle con gigantescos regalos.

Esto último es el caso de un joven peruano, quien llegó hasta la Plaza de Armas de Arequipa con un gran peluche y una carta para su enamorada.

En medio de su espera, la cual duró bastantes minutos, algunos transeúntes se acercaban a preguntarle si lo habían “plantado” o a burlarse para que dejara de hacer el ridículo, mientras que otros se quedaron atentos para ver el final de la historia.

El enamorado, de nombre Martín, se defendió de todos los comentarios, asegurando que sólo había llegado antes de la hora pactada con su enamorada Solange.

Durante la espera, otras de las personas que circulaban en las cercanías del joven comenzaron a grabar el hecho y compartirlo en redes sociales, incluso se hizo una transmisión vía Facebook Live.

De un momento a otro, una chica se acercó y lo abrazó, pero no era su pareja, por lo que muchos comenzaron a gritar que la mujer a quien esperaba no vendría y que no valía la pena seguir ahí; consigna La República.

Casi dos horas después de la llegada de Martín a la plaza, Solange apareció, quien tras unas palabras y en medio del griterío de la multitud, recibió el peluche, abrazó a su novio y besó a su novio ante la mirada de ciento de personas.

La chica explicó que su demora fue porque no podía ver a su novio entre tantas personas.

Revisa a continuación el romántico momento haciendo click en la imagen: