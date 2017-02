pin it

like

La revista norteamericana Rolling Stone se atrevió y publicó una nota en la que predicen quienes serán los ganadores de los Grammy, ceremonia que se realizará este domingo.

Para el Álbum del Año, el sitio apostó por 25 de Adele, el que saldría por sobre los trabajos de Beyoncé, Justin Bieber, Drake y Sturgill Simpson. “Su disco vendió 20 millones de copias y rompió el récord de ventas en una semana en los Estados Unidos… al igual que el ganador del año pasado, 1989 de Taylor Swift”, comentaron.

En otra de las grandes categorías, Canción del Año, Rolling Stone apuntó a otra de la británica: “Hello”. Aquí dejaría en el camino a “Formation” de Beyoncé, “I Took a Pill in Ibiza” de Poster, “Love Yourself” de Justin Bieber y “7 Years” de Lukas Graham.

La Grabación del Año, premio destinado a un single o canción específica de un disco, se lo llevaría Beyoncé con Formation, categoría en la que le ganaría a Adele, Lukas Graham, Rihanna y Twenty One Pilots. De todas formas, señalan que si los votos hacia el R&B se dividen entre ella y la cantante de “Work”, el premio nuevamente podría caer en manos de Adele.

Otro de los trofeos más codiciados y disputados es el relacionado con el Mejor Artista Nuevo. Kelsea Ballerini, Chance the Rapper, Maren Morris, Anderson Paak y The Chainsmokers se pelean este Grammy, siendo estos últimos los indicados por aquel sitio web para levantar la estatuilla.

Otros ganadores serían 25 y “Hello” de Adele en Mejor Álbum Pop y Mejor Presentación Solista Pop respectivamente, Mejor Dúo Pop/Performance de Grupo para Lukas Graham con “7 Years”, Mejor Álbum de Rock para Tell Me I’m Pretty de Cage the Elephant y Mejor Álbum Contemporáneo Urbano para Beyoncé y Lemonade.

El Mejor Disco de Rap llegaría a las manos de Drake, Mejor Disco Electrónico para Flume con Skin y un premio póstumo a Mejor Álbum Alternativo para David Bowie y Blackstar.

¿Serán correctas las predicciones? Solo nos queda esperar para el domingo para salir de la duda, además de ver los shows que realizará Lady Gaga con Metallica, entre otros.