El problema de Uber vs Taxistas ya es algo común, y ahora el punto está en cómo solucionarlo. Por estos días, existe el proyecto de ley que está pendiente, y que de acuerdo al ex director del Transantiago y ex Seremi de Transportes, no tiene ninguna injerencia en darle una vuelta a la pelea que se está dando.

Conversamos con Raimundo Cruzat en #JunglaRP sobre cómo se podría conjugar un sistema de transportes perfecto en Santiago, y hablamos de los problemas que presenta el actual. No menor, también de las malas prácticas de algunos taxistas que han llevado -claramente- a que los usuarios tomen alternativas diferentes para movilizarse.