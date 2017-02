Radiohead confirmó la fecha de un concierto en Tel Aviv, Israel, la que se pretende llevar a cabo el próximo 19 de julio en el Park Hayarkon.

Este anuncio resulta controversial debido al boicot existente por muchos artistas de la industria musical hacia ese país, los que han sido encabezados por Roger Waters.

Según ha explicado el ex-Pink Floyd, “si vas a Tel Aviv, tu presencia será usada por las autoridades israelíes para asegurarle a sus ciudadanos que todo está bien con el mundo y que a nadie le importa lo que los palestinos están sufriendo. Por favor, no vayan”.

Desde la banda intérprete de “Karma Police” no han hecho comentarios sobre los motivos que llevaron a agendar este show, pero diversos medios ya han recordado la cercanía de Jonny Greenwood con Israel: su esposa es originaria de aquel país, además de haber trabajado recientemente en su proyecto Junun junto al compositor Shye Ben Tzur, también de aquella nacionalidad.

Radiohead will be playing at Park HaYarkon in Tel Aviv, Israel on Wed 19 July. Tickets on sale now https://t.co/VI8gh37vI3 pic.twitter.com/fxP5WhWTLO

— Radiohead (@radiohead) 8 de febrero de 2017