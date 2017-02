pin it

Protistas, grupo que recientemente se convirtió en un trío, confirmó su primer tour por Norteamérica, específicamente por México y Estados Unidos.

En esta gira recorrerán las canciones más destacadas de su discografía, además de canciones nuevas pertenecientes a su próximo álbum, el que saldría durante este año.

Serán siete fechas por aquellos países, en los que incluso tocarán en el festival South by Southwest, uno de los más grandes de Texas.

8 de marzo 2017: The Observatory junto “Levitation Room”. Orange County. USA.

9 de marzo 2017: The Hi Hat Los Angeles. USA

10 de marzo: Black Box, Tijuana. MX

14 de marzo: Showcase SXSW, Austin, Texas, USA.

15 de marzo: Showcase SXSW. Austin, Texas. USA

16 de marzo: Monterrey. Nodriza Estudio. MX

18 de marzo: Ciudad de México.