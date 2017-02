Se acerca la entrega 89 de los Oscar, en donde se corona lo mejor del cine mundial… pero esto nunca está alejado de las polémicas.

Discursos polémicos, caídas, mensajes políticos provocadores o denuncias. En aquel escenario se ha visto de todo, por lo que tendremos que estar atentos en la noche del domingo para no perdernos nada.

De todas formas, aquí publicamos los que creemos que serán los tres posibles temas que podrían encender la noche.

Discursos contra Trump

En la entrega de los Globos de Oro, los discursos contra Trump fueron una de las situaciones más comentadas en las redes sociales y en la prensa en general.

En especial lugar estuvieron las palabra de Meryl Streep en contra el Presidente de Estados Unidos, las que causaron furor y provocando el enojo de Trump, quien llegó a responderle a través de su cuenta en Twitter... y sonaba bastante picado.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Es por esto que para esta entrega de los Oscars, se espera que los galardonados utilicen la gran visibilidad que otorga la estatua dorada para expresar el descontento que hay con el empresario y sus polémicas medidas.

Ausencia de nominados

Sin duda, el hecho de estar nominado para recibir un galardón incomparable como lo es el Oscar, es un paso determinante en la vida profesional de alguien vinculado al arte audiovisual. Es por esto que la ausencia de Asghar Farhadi, director iraní nominado a Mejor Película Extranjera por El Viajante, da que hablar.

Y no dejará de presenciar esta entrega por gusto, sino que por la legislación estadounidense: Trump firmó una orden sobre inmigración, la que prohíbe el ingreso de ciudadanos de algunos países del mundo, en los que está incluido Irán.

¿Se dirá algo al respecto de esta situación en el escenario? Esperemos que sí.

Te dejamos el trailer de El Viajante, película dirigida por el iraní Asghar Farhadi.

Casey Affleck: nominación y demandas

Casey Affleck ha sido nominado por la Academia como Mejor Actor por su papel en Manchester junto al mar, pero el estar entre los mejores no lo ha hecho quedar fuera de las críticas, porque enfrentó dos demandas por acoso sexual interpuestas el 2010 por Amanda White y Magdalena Gorka.

Estas personas compartieron set con el actor en el rodaje del documental I’m still here, en donde él fue el director y en el que se habrían llevado a cabo los actos de los cuales ahora se le inculpan.

Y fue Contance Wu, actriz de Fresh Off the Boat, la que no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para cuestionar la nominación del actor, mencionando que la supuesta victoria de Affleck sería un “guiño para Trump”.

Here's a thing I wrote during an convo w/ @PeterShinkoda about how Casey Affleck's win will be a nod to Trump's. pic.twitter.com/FjrRsniS9d — Constance Wu (@ConstanceWu) January 24, 2017

¿Será Casey Affleck el ganador de la categoría? A continuación te dejamos el trailer la película que protagoniza.