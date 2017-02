Dave Grohl y Josh Homme, líderes de Foo Fighters y Queens of the Stone Age respectivamente, fueron captados nuevamente trabajando en el estudio.

La noticia fue dada a conocer por Jesse Hughes, frontman de Eagles of Death Metal, quien subió (y posteriormente borró) una foto de los tres a su cuenta en Instagram.

¿Será un nuevo proyecto? ¿Colaboración de Grohl para el próximo disco de los Queens? No se puede descartar ninguna opción, ya que ambos han participado de grupos como Them Crooked Vultures (junto a la leyenda John Paul Jones) o también en los discos del otro, como Grohl en Songs For The Deaf del año 2002.

Un nuevo disco de Queens Of The Stone Age aparecerá durante el 2017, así que la respuesta puede ir por ahí, pero con ese par nunca se sabe.