Un nuevo estudio científico respondió otra pregunta existencial dentro de la música: ¿Cuál es el miembro más importante de cada agrupación?

Algunos podrán decir que el vocalista, otros que el guitarrista o el baterista, pero el estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences aseguró que es el bajo. Sí, el bajo.

Según señala el escrito, este instrumento tiene “una percepción superior del tiempo para el plano musical más bajo, lo que explica porque los instrumentos de esta frecuencia mantienen mejor los ritmos musicales”.

Además, indican que el cerebro humano encuentra más fácil el entender y seguir el ritmo que es interpretado por estos instrumentos, lo que se ve reflejado en la forma en la que este se lleva con la cabeza o los pies durante una canción, principalmente en vivo.

“Los resultados de un modelo biológicamente plausible del auditor periférico sugieren que la dinámica no linear de la cóclea contribuye al efecto observado“, añaden.

Esto fue respaldado por otro estudio, esta vez llevado a cabo por la Northwestern University, que dice que las canciones que tienen más bajo hacen que los oyentes se sientan más poderosos y confiados.