Mariana Aylwin, hija del ex presidente Patricio Aylwin y ex ministra de Educación, no pudo entrar a Cuba. Allí se reuniría con un grupo opositor al gobierno cubano, quienes le entregarían un premio dirigido a su padre.

Este hecho fue informado por Cuba al aeropuerto a través de un cable, hecho completo que fue catalogado por la ex-Democracia Cristiana como “peor que la dictadura de Pinochet”.

Según profundizó posteriormente en entrevista con El Dínamo, lo hecho por el país dirigido por Raúl Castro es “un acto arbitrario, lo lamento profundamente porque mi papá abrió las relaciones diplomáticas con Cuba y ahora hacen esto“.

El reconocimiento iba a ser entregado por la Fundación Osvaldo Payá, quienes aseguraron que Patricio Aylwin trabajó por “la defensa de los valores democráticos”.

“Lamento este acto propio de una dictadura e incomprensible en el siglo XXI”, concluyó Aylwin.