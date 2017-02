Un día antes de la entrega de los Oscar, se dieron a conocer los ganadores de su contraparte: los Golden Raspberry Awards, también llamados Razzies, que premian (?) lo peor del cine mundial.

Los mayores ganadores/perdedores fueron Batman v Superman: Dawn of Justice y Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party, ambos con cuatro trofeos.

La cinta del universo DC se llevó los premios a Peor actor de reparto por el Lex Luthor de Jesse Eisenberg, Peor guión, Peor precuela/secuela/remake y Peor pareja. No se puede discutir ninguna de ellas.

Por su parte, el documental sobre Hillary Clinton se llevó el premio a Peor director (Dinesh D’Souza), Peor actor (también para D’Souza, noche soñada (?)), Peor actriz (para la actriz falsa sin nombre) y Peor película.

Otros premios fueron lo de Peor actriz de reparto para Kristen Wiig en Zoolander 2, el premio Barry L. Bumstead para una película que costó mucho y perdió mucho para Misconduct y el de Premio redentor de los Razzie para Mel Gibson, quien se lució con Hacksaw Ridge.