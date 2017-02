Rihanna llegó a los Grammy acompañada de una amiga de la que no se separaría en toda la noche: una petaca.

La cantante de “Umbrella” no tuvo problemas en mostrar aquel objeto durante la transmisión oficial, tomando pequeños tragos cada cierto tiempo e incluso manteniéndola en su mano mientras bailaba, Es decir, no le importó nada más que pasarla bien.

La artista había sumado siete nominaciones para estos premios, pero solo quedaron en eso: no ganó una sola estatuilla.

De todas formas, la voz de “Work” quedó inmortalizada por el espectáculo que montó junto a su petaca llena de joyas, la que, sin duda alguna, la ayudó a pasar mejor la noche en la que no se llevó premio alguno.

Rihanna stares straight into the camera as she tries to put away her flask #GRAMMYs pic.twitter.com/8z7dx8pZfp

— Mashable (@mashable) 13 de febrero de 2017